So wird der Rote Turm erneut zur Flasche

Chemnitz - Jetzt bekommt der Marx-Kopf als Chemnitzer Lieblings-Souvenir Konkurrenz vom Roten Turm. Als fit-Flasche steht das Wahrzeichen in vielen Haushalten - nun gibt es den Turm auch in Glas und geistreich gefüllt.

Alles in Kürze

Die Glasflaschen haben die Form des Roten Turms und sind mit verschiedenen Spirituosen gefüllt. © Uwe Meinhold

Gastronom André Donath (59) verwirklichte eine Idee des Vereins "Arbeitsgemeinschaft Roter Turm" und bringt das älteste Gebäude der Stadt als Spirituosen-Flasche auf den Markt.

"Wir greifen eine Idee aus den 1970er-Jahren wieder auf, als es den Roten Turm in stilisierter Form als Keramikflasche gab. Sie war gefüllt mit Weinbrand mit Orange aus Lauter", sagt der Chef des Turm-Brauhauses.

Die neu kreierte Glasflasche ist näher am Original: "Mithilfe eines 3-D-Scans wurde die Form des Gebäudes in seinen Proportionen nahezu 1:1 umgesetzt", so Donath.

Die fünf Turm-Spirituosen sind in der Neuauflage echte Chemnitzer. Sie werden im Turm-Brauhaus von Hand hergestellt und abgefüllt: Erdbeer- und Himbeergeist, Spargelschnaps, Hopfengin und Bierlikör.