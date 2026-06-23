Historische Orte neu entdecken: Diese Tour führt durch Karl-Marx-Stadt 1984
Chemnitz - Anschnallen bitte, es geht ins Jahr 1984. Möglich macht es der neue Audioguide "Secret Chemnitz: Karl-Marx-Stadt". Eine fiktive Gästeführerin namens Katrin nimmt Zuhörer auf zwölf Stationen mit durch die Stadt - vom Nischel bis zum Kulturpalast in Rabenstein.
"Katrin ist eine Kunstfigur. Sie entstand aus Aussagen vieler Menschen, mit denen wir gesprochen haben", erklärt Kurator Düspohl (68). Zusammen mit Stadthistoriker Sergey Nikitin-Rimsky (49) hat er die Hör-Tour erarbeitet.
Als Stimme konnten die Autoren Kim Pickenhain gewinnen. Sie gilt als Karl-Marx-Stadts erste Punkerin. Erfahrungen aus ihrer Jugend hat sie mit in den Guide einfließen lassen.
"Ich werde euch die Dinge zeigen, die ich damals offiziell zeigen musste, aber ich werde auch erklären, welche versteckten Botschaften und Symbole wir damals an fast jeder Straßenecke entdeckt haben", leitet Katrin ein.
Los geht die Route am Nischel. Nach der Stadthalle und dem Kongresshotel führt sie über den Kaßberg-Knast zur Zwickauer Straße.
Dort gibt es unter anderem Stopps am Haus Einheit und den Wanderwerken bevor die Tour an Kulturpalast in Rabenstein endet.
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Stadthistoriker Sergey Nikitin-Rimsky: "Ich möchte, dass Menschen Chemnitz wiederentdecken"
"Das ist eine spaßige Radtour, bei der man noch Interessantes über die Stadt lernt", erklärt Nikitin-Rimsky. "Ich möchte, dass Menschen Chemnitz wiederentdecken und sich in ihre Stadt verlieben."
Das Projekt basiert auf einer Radtour im Kulturhauptstadtjahr. "Das war der Test für den Audioguide", so Düspohl. Wer nicht radeln möchte, kann die Stationen per Roller oder Auto abfahren.
Weitere Infos und kostenloser Download gibt's unter: secretchemnitz.de.
Titelfoto: Bildmontage: Harry Härtel, Ralph Kunz