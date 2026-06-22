Für 380.000 Euro: Chemnitzer Museum bekommt moderne Lichttechnik

Chemnitz - Im Museum Gunzenhauser in Chemnitz wird die Kunst auf LED-Zukunft umgestellt.

Direktorin Anja Richter (45) will das Gunzenhauser Stück für Stück aus der Museums-Vergangenheit holen. © Ralph Kunz

Dafür soll der zuständige Stadtratsausschuss am Mittwoch 80.000 Euro zusätzlich freigeben. Für insgesamt 380.000 Euro will das Museum seine veraltete Lichttechnik modernisieren: neue Lichtsteuerung, besseres Lichtsystem und die Trennung der normalen Raum- von der Sicherheitsbeleuchtung.

Im Erdgeschoss, im Oberlichtsaal sowie im ersten bis dritten Obergeschoss hängen noch Leuchtstoffröhren, die nach Einschätzung von Museumssprecherin Carolin Nietzsche (46) die Anforderungen der EU-Lampenverordnung nicht erfüllen. Außerdem liefern diese "kein ausstellungsgerechtes gleichmäßiges Licht".

Ohne die Ertüchtigung der Beleuchtungsanlage "kann der museale Betrieb nicht aufrechterhalten werden, da die Leuchtstoffmittel mittelfristig nicht mehr verfügbar sind."