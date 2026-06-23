Erste Hitzewelle rollt über Chemnitz: Experte gibt Tipps

Chemnitz - Die erste Hitzewelle rollt: Für Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst auch für den Raum Chemnitz mit bis zu 35 Grad! Mit den Temperaturen steigen auch die Gesundheits-Risiken, warnen Rathaus und DRK.

Kai Kranich rechnet bei den steigenden Temperaturen mit mehr hitzebedingten Beschwerden. © Stefan Häßler

"Menschen sind bei anhaltender Wärme anfälliger für hitzebedingte Beschwerden", sagt DRK-Sprecher Kai Kranich (44).

Auch das Chemnitzer Gesundheitsamt veröffentlichte Hinweise, wie sich die Bevölkerung schützen kann: direkte Sonne meiden, ausreichend trinken - vorzugsweise Wasser -, leichte Mahlzeiten sowie helle und luftige Kleidung. Auf ausreichenden Sonnen- und UV-Schutz sollte ebenfalls geachtet werden.

Wer nicht aufpasst, riskiere im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Folgen, mahnt DRK-Landesarzt André Gries (60): "Bei Hitzschlag, Sonnenstich oder Dehydrierung bleibt Prävention der wirksamste Schutz. Alle drei Krankheitsbilder sind bei starker Ausprägung und verzögertem Behandlungsbeginn potenziell lebensgefährlich."

Besonders gefährdet seien Ältere, Säuglinge, Kleinkinder sowie Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.