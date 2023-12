Hochwasser-Warnung in Sachsen: Pegel der Chemnitz bei Alarmstufe 3, THW-Einsatz am Schloßteich

Wegen der aktuellen Wetterlage steigen die Pegel der Flüsse. Die Stadt Chemnitz warnt vor einem möglichen Hochwasser.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Tauwetter und anhaltender Regen ließen an Heiligabend die Pegel der Flüsse in Chemnitz und Umgebung steigen.

Der Wasserstand gegen 6.20 Uhr an der Georgbrücke. © Sabrina Massing Für die Flüsse Chemnitz und Würschnitz galt am Sonntagmorgen die Hochwasserwarnstufe 3. "In einzelnen Gebieten kann es aktuell zu Überschwemmungen kommen", heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadtverwaltung am frühen Sonntagmorgen. Gegen 6 Uhr lag der Pegel Chemnitz 1 mit 283 Zentimetern bereits im roten Bereich (Alarmstufe 3). Tendenz steigend. In den vergangenen Tagen lag der Messpunkt an der Georgbrücke normal bei rund 80 Zentimetern. Die Würschnitz ist mit einem Stand von 191 Zentimetern auch bei Alarmstufe 3. Chemnitz Lokal So zufrieden sind die Chemnitzer Weihnachtsmarkt-Händler Stufe 4 gilt für den Fluß Chemnitz ab einem Pegelstand von 330 Zentimetern. "Die Feuerwehr Chemnitz warnt in den betroffenen Gebieten weiterhin über die Hochwassersirenen", heißt es weiter aus dem Rathaus. Die Stadt bittet die Chemnitzer, sich von Fließgewässern fernzuhalten, Kellerräume, Unterführungen und ähnliches zu meiden und überflutete Bereiche weder zu Fuß noch mit Fahrzeugen zu durchqueren.

Am Sonntagmorgen musste das Technische Hilfswerk (THW) zu einer Überflutung am Schloßteich in Chemnitz ausrücken. Teile der Schloßteichinsel stehen unter Wasser, darunter auch Spielplätze. Aktuell kämpfen zahlreiche Einsatzkräfte an vielen Stellen um die Hochwassersituation einzudämmen.

Überflutung am Chemnitzer Schloßteich. © Erik Frank Hoffmann

B180 ist zwischen Oberlungwitz und Gersdorf aufgrund von Überflutungen voll gesperrt.

Auch die B180 zwischen Neu-Eibenberg und Burkhardtsdorf ist in beiden Fahrtrichtungen bis auf weiteres gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Der Pegel der Chemnitz hat gegen 7.15 Uhr einen Stand von 295 Zentimetern erreicht. 8 Uhr soll der Regen in Chemnitz dann vorerst nachlassen.

Der Kappelbach an der Zwickauer Straße gegen 7 Uhr - auch hier ist der Pegel bedrohlich hoch. © Patrick Engert

An diesen Orten können Anwohner bei Bedarf Sandsäcke

bekommen: Freiwillige Feuerwehr Glösa, Bornaer Straße 205, 09114 Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Klaffenbach, Rödelwaldstraße 3, 09123 Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Altchemnitz, Uhlestraße 16, 09120 Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Erfenschlag, Dr.-Karl-Wolff-Straße 1, 09125 Chemnitz

Freiwillige Feuerwehr Röhrsdorf, Limbacher Straße 25a, 09247 Chemnitz

Feuerwehrtechnisches Zentrum, Carl-von-Bach-Straße 10, 09116 Chemnitz

Erhöhter Pegel der Chemnitz an der Bornaer Straße. © Erik Frank Hoffmann

Hochwasserwarnstufe 3 in Chemnitz: Sirenen warnen in den betroffenen Gebieten. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Auf den Autobahnen warnt die Polizei am frühen Sonntagmorgen vor Aquaplaninggefahr! Betrifft die A72 zwischen Einfahrt Stollberg-Nord und Niederfrohna in beiden Richtungen und die A4 Richtung Dresden zwischen Glauchau-Ost und Frankenberg.

Die Glösaer Straße in Chemnitz musste zwischen B107, Chemnitztalstraße und Edwin-Hoernle-Straße gesperrt werden. © Erik Frank Hoffmann Hochwasser auf der B180 Oberlungwitz zwischen Goldbachstraße und Stollberger Straße - hier sind beide Fahrtrichtungen gesperrt. Vollsperrung auf der S252 in Sankt Egidien, Lungwitzer Straße zwischen Am Viadukt und Ortsausgang Hochwasser. In Zwickau ist die Olzmannstraße zwischen Marienthaler Straße und Ortsausgang aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn bis auf weiteres gesperrt.

Chemnitz Lokal So feiert Chemnitz dieses Jahr Weihnachten! Auch die Glösaer Straße in Chemnitz musste wegen Hochwasser zwischen B107, Chemnitztalstraße und Edwin-Hoernle-Straße gesperrt werden. Hier kam ein Auto von der Fahrbahn ab und landete im Graben.



Hochwasser im Landkreis Zwickau