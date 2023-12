Hochwasser-Warnung in Sachsen: Pegel der Chemnitz erreicht Alarmstufe 3, Straßen gesperrt

Wegen der aktuellen Wetterlage steigen die Pegel der Flüsse. Die Stadt Chemnitz warnt vor einem möglichen Hochwasser.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Der Regen hält auch an Heiligabend an. Die Stadt Chemnitz warnt weiterhin vor steigenden Pegelständen an den Flüssen im Stadtgebiet.

Hochwasserwarnstufe 2 in Chemnitz: Sirenen warnen in den betroffenen Gebieten. (Symbolbild) © Kristin Schmidt Für die Flüsse Chemnitz und Würschnitz gilt nun die Hochwasserwarnstufe 3. "In einzelnen Gebieten kann es aktuell zu Überschwemmungen kommen", heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadtverwaltung am frühen Sonntagmorgen. Gegen 6 Uhr lag der Pegel Chemnitz 1 mit 283 Zentimetern bereits im roten Bereich (Alarmstufe 3). Tendenz steigend. In den vergangenen Tagen lag der Messpunkt an der Georgbrücke normal bei rund 80 Zentimetern. Die Würschnitz ist mit einem Stand von 191 Zentimetern auch bei Alarmstufe 3. Chemnitz Lokal Chemnitz: So aufregend ist der Weihnachtszirkus "Die Feuerwehr Chemnitz warnt in den betroffenen Gebieten bereits mithilfe der Hochwassersirenen", heißt es weiter aus dem Rathaus. Die Zwickauer Mulde hat nach Angaben des Landeshochwasserzentrums in Wechselburg und Colditz ebenfalls Warnstufe 2 erreicht. Überschwemmungen seien nicht mehr auszuschließen. Der Lungwitzbach in St. Egidien hat bereits Warnstufe 3 erreicht und liegt somit im roten Bereich. Aktuelle Informationen zur Hochwasserlage gibt es online beim Landeshochwasserzentrum.

Auf den Autobahnen warnt die Polizei am frühen Sonntagmorgen vor Aquaplaninggefahr! Betrifft die A72 zwischen Einfahrt Stollberg-Nord und Niederfrohna in beiden Richtungen und die A4 Richtung Dresden zwischen Glauchau-Ost und Frankenberg.

Hochwasser auf der B180 Oberlungwitz zwischen Goldbachstraße und Stollberger Straße - hier sind beide Fahrtrichtungen gesperrt. Vollsperrung auf der S252 in Sankt Egidien, Lungwitzer Straße zwischen Am Viadukt und Ortsausgang Hochwasser. In Zwickau, ist die Olzmannstraße zwischen Marienthaler Straße und Ortsausgang aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn bis auf weiteres gesperrt.

Auch die Glösaer Straße in Chemnitz musste wegen Hochwasser zwischen B107, Chemnitztalstraße und Edwin-Hoernle-Straße gesperrt werden.