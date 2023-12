Höher, schwerer und komplexer: Drei neue Einsatzwagen für die Chemnitzer Retter

Chemnitz - Bürgermeister Knut Kunze (53, parteilos) übergab am heutigen Dienstag im Feuerwehrtechnischen Zentrum in der Carl-von-Bach-Straße in Chemnitz drei neue Krankentransportwagen an die Freiwillige Feuerwehr Altchemnitz, den ASB und das DRK. Die Retter sind jetzt auch mit Allradantrieb auf winterlichen Straßen unterwegs.