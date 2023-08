Hohe Besucherzahlen: Chemnitz verlängert Freibad-Saison

Chemnitz - Der Freibad-Spaß in Chemnitz wird verlängert!

Das Freibad in Wittgensdorf hat eine Woche länger geöffnet. © Maik Börner

Wie die Stadt am heutigen Donnerstag mitteilte, herrscht in den Freibädern weiterhin Andrang. Daher wird die Saison in den Freibädern Wittgensdorf und Gablenz um eine Woche (bis 3. September) verlängert.