Hohe Brandgefahr! Chemnitz verbietet öffentliches Grillen
Chemnitz - Brutzel-Verbot in Chemnitz: Die Stadt reagiert auf die anhaltende Sommerhitze und verbietet das öffentliche Grillen in Parks.
Aktuell gilt in Chemnitz die Waldbrandstufe 3 (mittlere Gefahr) - zur Wochenmitte könnte allerdings Stufe 4 ausgerufen werden (hohe Gefahr).
"Das Grünflächenamt der Stadt Chemnitz weist daher darauf hin, dass das Grillen selbst auf den ausgewiesenen Grillplätzen der öffentlichen Grünanlagen derzeit verboten ist", teilt das Rathaus mit.
Darunter fällt auch die Schloßteichinsel. In der Nähe des Pavillons ist das Grillen normalerweise gestattet - bei gutem Wetter brutzeln zahlreiche Menschen ihre Würste und Steaks.
Geregelt wird das Verbot durch die Grünanlagensatzung der Stadt.
Grünflächenamt Chemnitz warnt: Kleiner Funke kann Feuer-Katastrophe auslösen
Das Grünflächenamt appelliert zudem an alle Bürger, die aktuell in Parks oder Wäldern unterwegs sind, jeglichen Umgang mit Feuer/Hitzequellen zu unterlassen und für Wanderungen oder Spaziergänge nur die Hauptwege zu benutzen. Ein kleiner Funke könne eine Feuer-Katastrophe auslösen.
Zudem sollte kein Müll liegen gelassen werden. Auch dadurch könne ein verheerender Brand entstehen.
Durch die anhaltende Trockenheit herrscht derzeit in Sachsen weitestgehend die Waldbrandstufe 3 von 5. Teile des Landkreises Meißen sind bereits rot eingefärbt, hier gilt die zweithöchste Warnstufe.
Die Prognose zeigt: Bis Freitag steigt die Brandgefahr in Sachsen deutlich an - dann soll auch in Chemnitz, Mittelsachsen, Nordsachsen und Dresden die zweithöchste Warnstufe gelten.
Titelfoto: Uwe Meinhold