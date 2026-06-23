Hohe Brandgefahr! Chemnitz verbietet öffentliches Grillen

Chemnitz - Brutzel-Verbot in Chemnitz : Die Stadt reagiert auf die anhaltende Sommerhitze und verbietet das öffentliche Grillen in Parks.

Grillen auf der Schloßteichinsel in Chemnitz ist beliebt, aber aktuell streng verboten. © Uwe Meinhold

Aktuell gilt in Chemnitz die Waldbrandstufe 3 (mittlere Gefahr) - zur Wochenmitte könnte allerdings Stufe 4 ausgerufen werden (hohe Gefahr).

"Das Grünflächenamt der Stadt Chemnitz weist daher darauf hin, dass das Grillen selbst auf den ausgewiesenen Grillplätzen der öffentlichen Grünanlagen derzeit verboten ist", teilt das Rathaus mit.



Darunter fällt auch die Schloßteichinsel. In der Nähe des Pavillons ist das Grillen normalerweise gestattet - bei gutem Wetter brutzeln zahlreiche Menschen ihre Würste und Steaks.

Geregelt wird das Verbot durch die Grünanlagensatzung der Stadt.