Orakel zum dritten deutschen WM-Spiel: So tippen die Chemnitzer Erdmännchen

Chemnitz - Das nächste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft steht an. Auch die Erdmännchen des Tierparks Chemnitz stehen diesmal wieder mit Rat und Tat zur Seite. Wie wohl die Partie gegen Ecuador ausgehen wird?

Der Ball war wie bisher mit Larven des Schwarzkäfers gefüllt. © Uwe Meinhold

Gleich nach dem Anpfiff durch Schiedsrichterin und Zoopädagogin Saskia Quinger (36) stürzte sich die hungrige Truppe auf den mit Würmern gefüllten Ball.

Deutschland eroberte das Spielgerät und ging sofort in den Angriff über. Ein Schuss genügte und der Ball landete im gegnerischen Tor. 1:0 für Deutschland! Danach war Ecuador an der Reihe. Kurz vor der Halbzeit gelang der Mannschaft der Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit blieb es zunächst ruhig. Der Ball landete immer wieder im Aus. Zum Schluss wurde es noch einmal spannend: Erst traf Deutschland, dann Ecuador. Doch das Tor zählte nicht - "Abseits!", entschied Saskia Quinger.