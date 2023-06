Hoher Besuch: Kanzler Scholz kommt morgen nach Chemnitz

Chemnitz - Großer Polit-Bahnhof am morgigen Donnerstag im Chemnitzer Veranstaltungszentrum "Kraftverkehr". Die ostdeutschen Ministerpräsidenten versammeln sich dort zu einer turnusmäßigen Tagung. Mit dabei ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD).

"Thematische Schwerpunkte der Konferenz sind die Förderung wachsender Unternehmen, die Bewältigung der Energiekrise, Fachkräftesicherung sowie die Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung", informiert ein Sprecher der Staatskanzlei in Dresden . Damit die Tagung störungsfrei abläuft, ist die Polizei mit "mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort", so eine Sprecherin.

Als Gäste werden am morgigen Donnerstag ab 10 Uhr auch Olaf Scholz und der Ostbeauftragte Carsten Schneider (47, SPD) erwartet. OB Sven Schulze (51, SPD) begrüßt die Anwesenden.

Eine zweite Demo soll in der City nahe des Hauptbahnhofs stattfinden. Hier kämpfen "Fridays for Future" für ihr Anliegen, so die Polizei.