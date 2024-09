Hüpfburgen, Tiere und ein Weinfest: In Chemnitz und Umgebung gibt es viel zu erleben

Chemnitz - Mehrmals im Jahr findet auf dem Chemnitzer Markt der Trödelmarkt statt, so auch am heutigen Septembersonntag. Von 8 bis 15 Uhr erwarten Euch die Anbieter von Gebrauchtwaren mit zahlreichen spannenden und lukrativen Angeboten.

Parallel entführt Euch im Schloss die Erlebnisausstellung "Sterntaler Best of" mit Augmented Reality in die Welt die Märchen.

Zwönitz - Bereits zum 31. Mal finden in Zwönitz die Erzgebirgischen Pferdetage statt, dieses Mal in einmaliger Kombination mit dem Zwönitzer Erntedankfest.

Chemnitz - Zum Abschluss der diesjährigen STADTRADELN-Kampagne in Chemnitz gibt es bei einer Sternfahrt drei verschiedene Routen durch die Stadt. Alle kommen um 15 Uhr auf dem Markt an.

Um 12.30 Uhr beginnt die Westtour im Frei-Otto-Park am Radweg in Siegmar, 13 Uhr die Nordtour am Nordpark an der Lohrstraße, 14 Uhr die Südtour am Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6).