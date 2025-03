Im Roten Turm ist das alte und neue Chemnitz von oben zu sehen

Chemnitz - Auf vier ungewöhnlichen "Wandelbildern" werden im Roten Turm jetzt Chemnitzer Stadtansichten im Abstand von rund 100 Jahren präsentiert. Für den historischen Vergleich steuerte Ballonfahrer Christian Köhler (64) die Aufnahmeorte von um 1920 entstandenen Luftbildern erneut an.

Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Gleichzeitig dürfen aus Brandschutzgründen nur zwölf Besucher in den Turm.

Die 90 mal 1,20 Meter großen Motive der Innenstadt hängen seit Kurzem im Roten Turm und sind Teil einer Initiative, die das älteste Bauwerk der Stadt wieder in den Fokus rücken will.

"Dabei werden die beiden Ansichten in 0,2 Millimeter dünne Streifen zerlegt und zu einem Bild zusammengefügt. Dank darauf liegender Linsen verwandelt sich das Bild von der alten Aufnahme in die neue, sobald der Betrachter einen Schritt zur Seite geht", erklärt Christian Köhler das Prinzip.

Zu sehen sind der Falkeplatz, der Markt mit den Rathäusern, das Umfeld des Theaterplatzes und das Viertel rund ums Tietz. Die Motive der Fotografien sind so deckungsgleich, dass daraus sogenannte Linienrasterbilder angefertigt werden konnten.

Die daran anschließenden Justizgebäude in der Gerichtsstraße, die das Luftbild von 1922 zeigt, wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Auf dem Luftbild von 1922 verbirgt sich das Gewässer unter einer Betonabdeckung, die in der Bildmitte zu sehen ist.

Der Chemnitzfluss am Falkeplatz ist erst seit 2009 wieder sichtbar.

Erhalten blieben nur die alten Böschungsmauern in der Stollberger Straße und Reste von Fundamenten auf dem Niklasberg.

Die imposante Nikolaikirche am Kapellenberg prägte 1922 das Bild der Nikolaivorstadt.

Die Hauptfeuerwache hat sich in den Jahrzehnten wenig verändert. © Uwe Meinhold

An der Hauptfeuerwache in der Schadestraße hat sich äußerlich in einem Jahrhundert wenig verändert.

Der von Stadtbaurat Richard Möbius entworfene Bau ging 1906 als eine der modernsten Feuerwachen Deutschlands in Betrieb und überstand den Zweiten Weltkrieg nahezu unversehrt.