Immer mehr Sprachstörungen bei Kindern in Sachsen

"Auch meine regelmäßigen Rituale in den Gruppen entfallen dann. Damit auch wertvolle Inputs, das Vorstellen neuer (digitaler) Medien, passgenaue, zeitaufwendige Recherchearbeit für bestehende oder geplante Projekte."

"Wenn ich ab Juli nicht mehr kontinuierlich hier tätig bin, befürchte ich, dass viele unserer individuellen Angebote nur noch schwer realisierbar sind", sagt Steffi Teichmann (48), Fachkraft im Chemnitzer Kinder- und Familienzentrum in der Robert-Siewert-Straße.

In sogenannten Sprach-Kitas kümmern sich Experten um die sprachliche Förderung der Kleinen. Doch es herrscht Verunsicherung. Denn die finanzielle Basis, ein Bundesprogramm, läuft im Sommer aus.

Die Sprach-Kita ist am Kinder- und Familienzentrum Robert-Siewert-Straße angesiedelt. © Maik Börner

Ab Juli 2023 soll das Landesprogramm "Alltagsintegrierte sprachliche Bildung" das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" ersetzen. Dafür stehen im Doppelhaushalt 2023/2024 insgesamt 10,7 Millionen Euro zur Verfügung. Die Details sind noch in der Abstimmung.

Laut Kita-Leiterin Kathrin Freund ist die künftige Struktur entsprechend unklar. Darf Steffi Teichmann an der Kita bleiben - oder wird sie "aufgeteilt"?

Sie beschreibt, warum Teichmann für ihre Schützlinge so wichtig ist: "Sie ermöglicht nicht nur fachliche Inputs für das Team, sie stellt neue Methoden und Materialien zur Sprachförderung vor und setzt dabei immer am Entwicklungsstand und den Interessen der Kinder an."