Chemnitz: In diesem Gammel-Gebäude sollen schon bald schicke Wohnungen entstehen

Chemnitz - Früher herrschte reges Treiben im Post-Gebäude an der Straße der Nationen in Chemnitz. Doch seit mehr als 20 Jahren verfällt das Gebäude im Zentrum der Stadt, gammelt vor sich hin. Aber nun tut sich etwas: Der Investor will das "Lost Place" in schicke Wohnungen verwandeln.