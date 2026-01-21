Inklusion an Schulen: Klappt das in Chemnitz?

Chemnitz - Inklusion soll Kindern mit Behinderungen denselben Zugang zu Bildung ermöglichen wie allen anderen. Doch wer wissen will, ob das in Chemnitz wirklich gelingt, stößt schnell an Grenzen.

Bürgermeister Ralph Burghart (55, CDU): Bei der Inklusion an Chemnitzer Schulen droht ihm wegen vieler "nicht erfasster" Zahlen und offener Fragen Kritik. © Kristin Schmidt

Auf eine Anfrage von Linken und Grünen musste Bürgermeister Ralph Burghart (55, CDU) einräumen: Zu vielen zentralen Fragen rund um Inklusion an Schulen gibt es keine belastbaren Zahlen.

"Viele Daten werden nicht statistisch erfasst", schreibt der Bürgermeister. Klar ist: Zum Stichtag 26. November 2025 gab es in Chemnitz gut 2400 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Darunter: fast 800 mit dem Förderschwerpunkt Lernen und mehr als 400 mit Sprache.

Doch wie viele dieser Kinder scheitern im inklusiven System? Wie viele wechseln zurück auf Förderschulen? Unklar.

Vier Kinder mit Förderbedarf hatten zeitweise sogar keinen Schulplatz - ein Umstand, der nur auf Nachfrage bestätigt wird.