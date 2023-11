07.11.2023 18:54 2.246 Ist in dieser Chemnitzer Fußgängerzone nun das Rennen verboten?

In der Chemnitzer Innenstadt steht mitten in einer Fußgängerzone ein mobiler Blitzer. Noch ist unklar, was dahinter steckt.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Da staunten Passanten in Chemnitz sicher nicht schlecht, als sie diesen mobilen Blitzer entdeckten. Wen soll dieser Blitzer erwischen? © Jan Haertel/ChemPic Über die Sinnhaftigkeit der Standorte mancher mobilen Blitzer wird häufig diskutiert, doch in diesem Fall wundert sich sicherlich jeder. Mitten im Stadtzentrum steht in der Fußgängerzone in der Webergasse seit neustem einer der beiden Chemnitzer mobilen Blitzer. Manch ein Passant scherzt: "Ist hier jetzt auch Rennen verboten?" Ein anderer Fußgänger moniert hingegen, dass der Blitzer dort sinnvoller aufgestellt wäre, wo auch Autos fahren. Chemnitz Lokal EnviaM erhöht Strompreis für Wärmepumpen, aber der Gaspreis sinkt Noch ist unklar, ob der Blitzer bei einer gewissen Geschwindigkeit auch auslöst. Außerdem bleiben die Fragen offen, ob und was sich das Ordnungsamt bei diesem Standort gedacht hat.

Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic