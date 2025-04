Kein Platz mehr für Autos: Diese Stadtmöbel werden in Chemnitz aufgestellt

Chemnitz - Mehr Aufenthaltsqualität, weniger parkende Autos - das steckt hinter dem Konzept der sogenannten "Parklets". Fünf dieser Stadtmöbel werden bis Anfang Mai in Chemnitz aufgestellt.

Am Mittwoch wurde das "Parklet" an der Gießerstraße, gegenüber des Hauptbahnhofes aufgestellt. © privat

Bereits am Mittwoch begann die Stadt, zwei dieser "Parklets" in der Gießerstraße zu platzieren. Bisher sieht die Sitzgelegenheit am Rand der Straße noch recht trist aus: Doch das soll sich bald ändern.

Paten vor Ort sollen sich um die "Pflege, Sauberkeit und Bepflanzung kümmern", heißt es in einer Mitteilung des Vereins Kreatives Chemnitz. "Damit wird sichergestellt, dass die 'Parklets' nicht nur sinnvoll genutzt, sondern auch vor Vandalismus geschützt werden", so der Verein weiter.

Neben vier standardisierten Sitzgelegenheiten wird auch ein Highlight-"Parklet" an der Jakobstraße entstehen. Dieses wurde vom Chemnitzer Kollektiv +X entworfen. Die anderen Flächen stammen vom skandinavischen Hersteller "Vestre".

An diesen Standorten werden die neuen "Parklets" aufgestellt:

IZDA (Gießerstraße 26)

Komplextheater (Zietenstraße 52)

Experimentierküche, (Zietenstraße 13, Nutzung als Außensitzplätze für die

Gastronomie möglich)

Missionarinnen der Nächstenliebe (Gießerstraße 2)

Highlight-"Parklet" an der Stadtwirtschaft (Jakobstraße 46)

Die beiden Module in der Gießerstraße wurden bereits am Mittwoch installiert, die drei weiteren folgen in den kommenden Wochen.