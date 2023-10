Keine Köche! Diese bekannte Gaststätte in Chemnitz muss schließen

Kein Koch, kein Essen: Gastronom Dirk Gust (55) schließt die "Ausspanne" zum Jahresende. © Uwe Meinhold

Inhaber Dirk Gust (55) ist enttäuscht: "Mein dreiköpfiges Küchenpersonal hat geschlossen zum Jahresende gekündigt. Ich vermute, dass sie von der Konkurrenz abgeworben wurden. Leider hat sich das unsolidarische Verhalten seit der Corona-Krise auch in Chemnitz ausgebreitet."



Vor allem um die wenigen Köche wird gerungen. Gust: "Konkurrenten bieten bessere Arbeitszeiten, Geld und eventuell auch mal Hilfe beim Führerschein."

Er hat schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Personal in der "Ausspanne" zu finden. Bislang erfolglos. "Im Januar muss ich auf jeden Fall schließen. Dann schaue ich, was ich an Personal habe."

Immerhin hat der Gastronom mit der "Ratsstube" noch ein zweites, gut laufendes Restaurant. Sein Bruder Tobias Gust (45) betreibt derweil das "Kellerhaus" und die "Speisekammer" am Schloßberg.