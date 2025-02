25.02.2025 11:59 751 Kita-Streik in Chemnitz: Stadt will keine Einrichtungen schließen lassen

Am Donnerstag sind Kita-Mitarbeiter in Chemnitz zum Streik aufgerufen. Die Stadt kündigt nun an, keine Einrichtungen pauschal zu schließen.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Die Gewerkschaft ver.di hat für den kommenden Donnerstag die Mitarbeiter der kommunalen Kitas in Chemnitz zu einem Streik aufgerufen. Dennoch kündigt die Stadt an, vorsorglich keine Einrichtungen zu schließen. Am Donnerstag wollen Kita-Mitarbeiter in Chemnitz streiken. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa "Die Stadt Chemnitz wird als Trägerin der kommunalen Kindertageseinrichtungen keine Festlegungen zu Schließungen oder Teilschließungen bzw. der Organisation von Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen treffen", heißt es aus dem Rathaus. Sollte es dennoch zu Einschränkungen kommen, werden Eltern durch die jeweilige Einrichtung informiert, so die Stadt. Die Gewerkschaft ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber 350 Euro. Zusätzlich soll es drei zusätzliche freie Tage für Kita-Mitarbeiter geben.

