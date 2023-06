Kommentar zu Handwerkskammer-Kritik an Ampel-Regierung: "Ist keinesfalls vermessen"

Redakteur Torsten Hilscher (55) findet, dass die Handwerkerschaft aufgrund der erlebten Transformationen kompetent genug für eine klare Ansage ist. © Eric Münch

Der Mittelstand, vor allem die Handwerker, sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Was irgendwo an sozialen Wohltaten oder für Daseinsfürsorge ausgegeben wird, erwirtschaften zumeist sie. Sie sind es, die das über Jahrhunderte bewährte, weltweit bestaunte duale Ausbildungssystem aus Schule und Praxis mit Leben erfüllen und in die Zukunft führen.



Wenn jetzt die versammelte westsächsische Handwerkerschaft den Regierenden in Berlin Ratschläge für die zweite Hälfte der Legislaturperiode gibt, kommt das keinesfalls vermessen. Denn das Handwerk ist am Menschen.

Tagtäglich sind die Gewerke mit dem befasst, was den Bürger bewegt, was er benötigt und was ihn umtreibt. Das Handwerk mit seinem direkten Draht weiß, wovon es redet. Es ist - weil es einkauft, verkauft, gestaltet, kreiert und repariert - hart am wirklich wahren Leben. Es ist ein Barometer.

Darum sollten die gewählten Regierungsvertreter auf Zeit gut schauen, welches Zwischenzeugnis ihnen die Macher von der Basis ausstellen. Es sind feinnervige, solide, vor allem pragmatische Analysen. Beobachtungen der unparteiischen Art.