Kondenswasser im Schlauch gefroren: Unseren Tankstellen geht die Luft aus!

Chemnitz - Minus vier Grad, Minus sieben Grad, Minus zwölf Grad - diese Bibberzahlen zeigte das Thermometer in den vergangenen Tagen. Und die derzeitigen Minusgrade machen sich auch an unseren Tankstellen bemerkbar. Mal schnell noch den Autoreifen aufpumpen? Teilweise nicht möglich ...

Mary Schaller (27) und Ronny Noebel (39) von der Sprint-Tankstelle zeigen den Schlauch eines Druckluftkompressors. © Ralph Kunz

Der Grund ist das Kondenswasser, das in den Schläuchen der Druckluftkompressoren gefriert. Und somit dem Aufpumpen der Autoreifen einen Strich durch die Rechnung macht. Eine Tankstelle in Chemnitz war am Donnerstag kurzzeitig betroffen.

"Heute Morgen ging unser Kompressor nicht, aber das Problem haben wir schnell wieder behoben", sagt Ronny Noebel (39) von der Sprint-Tankstelle in der Zwickauer Straße.

Zur Freude der Kunden, denn diese schätzen den kostenlosen Service sehr. Der Schlauch wird von den Mitarbeitern jetzt vorsichtshalber in der Tankstelle direkt aufbewahrt und wenn er benötigt wird, herausgegeben. "Wir geben uns Mühe für unsere Kunden", so Chefin Gundula Seifert (61).

Am Kompressor der Aral-Tankstelle in der Chemnitzer Neefestraße steht derzeit ein Schild mit der Aufschrift "Zurzeit leider defekt". "Unser Kompressor ist allgemein gerade defekt", erklärt eine Mitarbeiterin.