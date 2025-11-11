Kontroll-Offensive gegen Abfallrowdys in Chemnitz: Kommen die Müllsheriffs?

Chemnitz - Abfall auf Gehwegen, Sofas an Containern, Geduld am Ende: Chemnitz hat ein Müllproblem - und Alexander Dierks (38, CDU) bläst erneut zur Offensive. Der Landtagsabgeordnete vom Sonnenberg erneuert seine Forderung nach Müllsheriffs für Chemnitz.

In der Philippstraße "ziert" Sperrmüll den Gehweg. © Ralph Kunz

"Die Stadtverwaltung muss jetzt handeln", fordert Dierks und verweist auf Zahlen. In diesem Jahr verzeichnet das Rathaus über 830 illegale Ablagerungen, im Vorjahr waren es 670. Kosten für die Entsorgung: rund 60.000 Euro.

"Mehr Papierkörbe allein lösen das Problem nicht", argumentiert Dierks. "Der Einsatz von städtischen Müll-Sheriffs, auch an Wochenenden, kann hier Abhilfe schaffen."

Sein Blick geht nach Hamburg, wo seit elf Jahren 30 "Waste Watchers" im Dreischichtsystem patrouillieren.

2024 habe die Hansestadt dort rund 14.000 Ordnungswidrigkeiten wegen wildem Müll eingeleitet, Leipzig meldete mit drei Umweltdetektiven über 900 Anzeigen.