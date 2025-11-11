Preise explodieren! Das kostet Martinsgans-Essen in Chemnitz

Chemnitz - Der Martinstag wird traditionell mit einem Gänse-Essen gefeiert - doch das wird aktuell zum kleinen Luxusgut. Nicht wegen fehlender Ware, sondern wegen Preisen, die brutal angezogen haben. So ist die Lage in den Chemnitzer Lokalen.

Robert Köhler (36), Betriebsleiter in der Rabensteiner "Pelzmühle", bietet am 11. und 12. November ein Martinsgans-Büfett an. © Kristin Schmidt

Pelzmühle und Miramar haben vorgesorgt. "Gänsenot gibts's keine, weil wir sie schon vor dem Ausbruch der Vogelgrippe eingekauft hatten. Und die Preise auch noch stabil geblieben sind", sagt Gastronom André Gruhle (50).

In der Pelzmühle gibt es am Dienstag und Mittwoch das große Martinsgans-Büfett ab 38,90 Euro pro Person. Die Mengen zeigen, was da los sein wird: 600 Gänsekeulen, 300 Entenkeulen, 200 Gänsebrüste und 25 ganze Gänse werden aufgetischt.

Kellerhaus und Speisekammer am Schloßberg hingegen steigen diesmal fast Gans aus, weil die Preise kaum mehr zu kalkulieren seien. Inhaber Tobias Gust (47): "Gänsenot herrscht nicht, aber die Gänsepreise sind exorbitant gestiegen, und das schon vor der Vogelgrippe."

Die Tierseuche sei jetzt für viele das "Totschlag-Argument", die Preise noch weiter zu erhöhen. Doch das möchte Gust seinen Gästen nicht zumuten. Im Kellerhaus gibt's deshalb nur am Dienstag Gänsekeule, danach ist Schluss: "Weil es Grenzen gibt."