Kosmos-Festival in Chemnitz: ZVMS setzt mehr Busse und Bahnen ein

Chemnitz - Schon bald steigt das Kosmos-Festival in Chemnitz ! Tausende Menschen werden am Wochenende erwartet - das wird auch ein hohes Fahrgastaufkommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit sich bringen . Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) setzt deshalb mehr Busse und Bahnen ein.

So sollen Nachtzüge nach Riesa, Dresden, Zwickau und Leipzig fahren. Außerdem werden "PlusBusse" der Linien 207 und 2010 im Stundentakt sowie Zusatzzüge zwischen Chemnitz und Leipzig (direkt über Riesa) eingesetzt.

In einer Mitteilung kündigte der Verband an, zehn Linien fahren zu lassen. Finanziert wird dies durch den Freistaat Sachsen, der für Zusatzverkehre im Kulturhauptstadtjahr 2,67 Millionen Euro zur Verfügung stellt.

Das Kosmos-Festival wird dieses Jahr im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres gefeiert. Es findet vom 13. bis 15. Juni 2025 in Chemnitz statt.

Auf den folgenden Bahn- und Buslinien bestellt der ZVMS bei kooperierenden Verkehrsunternehmen Zusatzverkehr. Alle Zusatzverkehre stehen zudem in den elektronischen Auskunftsmedien.

Bahnlinie RE 3 (Dresden <> Chemnitz <> Hof): Viele Züge (Verkehrsunternehmen: Mitteldeutsche Regiobahn) fahren mit erweiterter Kapazität. Zusätzlich fährt am Freitag (13. Juni) und Sonnabend (14. Juni) ein Nachtzug von Chemnitz Hbf (ab: 22.16 Uhr) nach Dresden Hbf (an: 23.14 Uhr).

Bahnlinie RB 30 (Dresden <> Chemnitz <> Zwickau, Verkehrsunternehmen: Mitteldeutsche Regiobahn): Sonnabend (14. Juni) und Sonntag (15. Juni) verkehren die Nachtzüge von Chemnitz Hbf (ab: 0.30 Uhr) nach Zwickau Hbf (an: 1.18 Uhr) zusätzlich. Alle Haltepunkte/Bahnhöfe werden bedient. Gleiches gilt für Sonnabend (14. Juni) und Sonntag (15. Juni) für die Nachtzüge von Chemnitz Hbf (ab: 0.31 Uhr) nach Dresden Hbf (an: 1.52 Uhr).

Bahnlinie RE 6 (Chemnitz <> Leipzig): In der Nacht von Freitag (13. Juni) auf Sonnabend (14. Juni) und in der darauffolgenden Nacht (Sonnabend auf Sonntag) verkehren zwei zusätzliche Nachtzüge der Linie RE 6 (Verkehrsunternehmen: Mitteldeutsche Regiobahn) von Chemnitz Hbf nach Leipzig Hbf - mit den Zwischenhalten Burgstädt, Narsdorf, Geithain, Bad Lausick, Belgershain und Leipzig-Liebertwolkwitz. Abfahrt in Chemnitz Hbf: 23.43 Uhr und 0.42 Uhr.

Bahnlinie RE 6 E (Chemnitz <> Riesa <> Leipzig, Mitteldeutsche Regiobahn): Freitag bis Sonntag (13. Juni bis 15. Juni 2025) verkehren Ergänzungszüge der Linie RE 6E zwischen Chemnitz Hbf und Leipzig Hbf im Zweistundentakt.

Dabei werden die Zwischenhalte Riesa, Döbeln Hbf, Waldheim und Mittweida bedient.