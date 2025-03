Kulinarischer Neuanfang: CFC-Legende Rico Steinmann übernimmt Kult-Lokal auf dem Kaßberg

Am Dienstag kamen noch einmal über 100 Stammgäste und Freunde zum Abschied. „Ich bin glücklich über den nahtlosen Wechsel und sehr zufrieden mit meinem Nachfolger“, sagt die 66-Jährige und geht mit einem Lächeln in Rente.

Jetzt steigt er in die Gastroszene ein, übernimmt die bekannte Winzerstube in der Franz-Mehring-Straße von Winzerin Karolina Wagner.

Früher schenkte er Gegnern einen ein, künftig Gästen einen aus: Kult-Kicker Rico Steinmann (57) wird Wirt. © Peggy Schellenberger

Rico Steinmann entkorkt selbstbewusst eine Flasche badischen Rosé aus Wagners Familien-Weingut am Kaiserstuhl. In den letzten Wochen hat er sich von Karolina Wagner sehr viel angeeignet und kennt nun die Vorlieben der Stammgäste. Wie gute Tröpfchen, so sei auch sein Vorhaben in ihm sorgsam gereift.

Nach Renovierung soll das Lokal bereits vor dem Osterfest wiedereröffnen. „Das Konzept bleibt gleich, wir ändern den Namen in Weinstube, denn ich bin bekanntlich kein Winzer.“

Er bindet übrigens auch die Kochschürze um und wird die bewährten Speisen wie Flammkuchen, Wurstsalat und Maultaschen auftischen. „Auch mit den Weinbergschnecken freunde ich mich noch an“, gibt sich Steinmann gewohnt zielsicher.

Seine Vorgängerin wird ihm zeitweise weiterhin zur Seite stehen.