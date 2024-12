01.12.2024 18:44 705 Kult-Spülmittel feiert Jubiläum mit Lasershow in Chemnitz

Das Kult-Spülmittel "fit" feierte am Sonntagabend in Chemnitz sein Jubiläum mit einer großen Lasershow am Roten Turm.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Ein Hauch von "Light Our Vision" weht auch in der Adventszeit durch die Chemnitzer Innenstadt. Zu seinem 70-jährigen Firmenjubiläum lässt der Spülmittelhersteller "fit" den ganzen Dezember über eine überdimensionale Lichtanimation an den Roten Turm projizieren. Der Rote Turm als Vorlage für die "fit"-Flasche wird in der Weihnachtszeit animiert. © Uwe Meinhold "Ursprünglich wollten wir die Lasershow schon zur 875-Jahr-Feier 2018 machen", erklärt Unternehmenschef Wolfgang Groß auf dem Eröffnungsevent am ersten Advent. "Doch damals waren wir zu spät." Die Aktion sei eine Idee von Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) gewesen, der es sich auch nicht nehmen ließ, persönlich zum ersten Advent nach Chemnitz zu kommen. Chemnitz gilt als Geburtsstadt der Marke "fit" (jetziger Standort Hirschfelde bei Zittau), und die Flasche ist eine Anlehnung an den Roten Turm. Chemnitz Lokal Anti-Abschiebe-Demo auf dem Chemnitzer Johannisplatz "Mir wird immer eine Geschichte dazu erzählt", sagt Wolfgang Groß, der eigentlich aus Baden-Baden stammt. "Dem Mitarbeiter, der die Flasche entwickeln sollte, ist nichts eingefallen. Er kaute an einem Bleistift und sah aus dem Fenster. Da fiel sein Blick auf den Roten Turm." Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU), "fit"-Geschäftsführer Wolfgang Groß und OB Sven Schulze (53, SPD). © Uwe Meinhold Jetzt wolle man einfach mal danke für das sagen, was die Arbeiter der damaligen Fettchemie in den 60er Jahren geleistet hätten.

