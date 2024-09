29.09.2024 17:32 Besucher-Rekord! So viele Menschen lockte das Lichterfestival "Light Our Vision" in die Chemnitzer City

Das Lichterfestival "Light Our Vision" lockte in diesem Jahr 25.000 Besucher in die Chemnitzer City. Auch im kommenden Jahr soll das Event wieder stattfinden.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Das Lichterfestival "Light Our Vision" (LOV) hat 25.000 Besucher ins Chemnitzer Zentrum gezogen: Das ist neuer Rekord! Vier Abende lang haben 21 Lichtkünstler aus aller Welt 16 Orte der Innenstadt in leuchtende Kunstwerke verwandelt. Das Lichterfestival verwandelte den Karl-Marx-Kopf auf magische Weise. © Kristin Schmidt "Besonders gut angekommen ist die Installation von Daniel Rossa am Opernhaus", sagt Linda Hüttner (47) von Veranstalter "Baukultur für Chemnitz" fasziniert. "Die Leute haben hier 'Zugabe' gerufen, das habe ich noch nie erlebt." Sie sei ansonsten froh, dass alles gut geklappt habe, fügt sie hinzu.

Zunächst hatte der Verein Bedenken wegen des Sturms Mitte der Woche. "Wir mussten aber nur die Obstkisten im Stadthallenpark neu aufschichten", zeigt sich Veranstaltungsleiter Manuel Grießbach (CTM) erleichtert. "Es waren nur Kleinigkeiten." Der Bremer Lichtkünstler Daniel Rossa machte mit seiner Videokunst das Opernhaus zu einem der Highlights bei den Besuchern. © Kristin Schmidt Ein Kreativstudio aus dem Baskenland (Spanien) hat für die "Parteisäge" von der Brückenstraße ein dynamisches Mosaik kreiert. © Ralph Kunz Die dritte Auflage ist für die letzte Septemberwoche 2025 angekündigt. Linda Hüttner: "Wir wollen das Festival nicht noch größer machen, sondern in dem Rahmen bleiben. Insgesamt stecken 900 Stunden Arbeit drin." Der Verein sucht jetzt weitere Unterstützer.

Titelfoto: Kristin Schmidt