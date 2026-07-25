Leerstand am Chemnitzer Hauptbahnhof immer schlimmer

Chemnitz - Der Leerstand im Chemnitzer Hauptbahnhof wächst weiter. Mit dem Aus des Imbisses "Pizza One" sind derzeit nur noch sechs der elf Ladenflächen vermietet.

Trotz des Leerstands gibt es laut DB-Sprecher Jörg Bönisch weiterhin Interesse an den Flächen. © Maik Börner

Wie die Deutsche Bahn auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurde das Mietverhältnis inzwischen offiziell gekündigt.

Der Imbiss hatte erst im Januar eröffnet. Nach kurzer Zeit blieb das Geschäft wegen technischer Probleme geschlossen.

Zwar kündigte der Betreiber zunächst eine Wiedereröffnung zum 15. Mai an, dazu kam es jedoch nie.

Noch immer weist ein Aushang im Schaufenster auf die technischen Probleme hin.