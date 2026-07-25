Leerstand am Chemnitzer Hauptbahnhof immer schlimmer

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Am Chemnitzer Hauptbahnhof stehen immer mehr Läden leer. Inzwischen sind sechs von elf Flächen betroffen. Laut Bahn gibt es Interessenten.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Der Leerstand im Chemnitzer Hauptbahnhof wächst weiter. Mit dem Aus des Imbisses "Pizza One" sind derzeit nur noch sechs der elf Ladenflächen vermietet.

Trotz des Leerstands gibt es laut DB-Sprecher Jörg Bönisch weiterhin Interesse an den Flächen.
Trotz des Leerstands gibt es laut DB-Sprecher Jörg Bönisch weiterhin Interesse an den Flächen.  © Maik Börner

Wie die Deutsche Bahn auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurde das Mietverhältnis inzwischen offiziell gekündigt.

Der Imbiss hatte erst im Januar eröffnet. Nach kurzer Zeit blieb das Geschäft wegen technischer Probleme geschlossen.

Zwar kündigte der Betreiber zunächst eine Wiedereröffnung zum 15. Mai an, dazu kam es jedoch nie.

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Noch immer weist ein Aushang im Schaufenster auf die technischen Probleme hin.

Der Imbiss "Pizza One" ist inzwischen aus dem Chemnitzer Hauptbahnhof raus.
Der Imbiss "Pizza One" ist inzwischen aus dem Chemnitzer Hauptbahnhof raus.  © Uwe Meinhold
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Auch andere Ladenflächen stehen weiterhin leer. Interesse gibt es dennoch.

"Aktuell befinden wir uns in Gesprächen mit Mietinteressenten", sagt DB-Sprecher Jörg Bönisch.

Titelfoto: Uwe Meinhold

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