Sperrungen beim Kosmos-Festival in Chemnitz: Diese Straßen sind mehrere Tage dicht
Chemnitz - Am 29. August findet in Chemnitz das beliebte KOSMOS-Festival statt. Euch erwartet Live-Musik auf mehreren Bühnen zwischen Hartmannplatz, Schmidtbank-Passage und Kaßbergauffahrt. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen es dann in der Chemnitzer City eng wird.
An dem Samstag voller Musik, Kultur, Sport und Begegnungen sind auch Sperrungen nötig.
Der teilweise Aufbau beginnt voraussichtlich bereits ab 8 Uhr am Dienstag, dem 25. August.
Die Veranstaltung selbst startet am 29. August, 12 Uhr. Ende ist dann Mitternacht.
Mit dem Abbau wird nach Ende der Veranstaltung gestartet. Geplantes Abbau-Ende ist dann am Dienstag, dem 1. September, 18 Uhr.
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Sperrungen im Chemnitzer Zentrum
Voll gesperrt werden müssen folgende Straßen und Bereiche im Veranstaltungsareal:
- Fabrikstraße
- An der Markthalle
- Am Alten Bad
- Bierbrücke
- Hedwighof
Gesperrt wird in der Zeit vom 27. August, 8 Uhr, bis 31. August, 18 Uhr.
Für Anlieger ist die Zu- und Abfahrt vom 27. bis 28. August sowie am 30. August (ab 12 Uhr) und auch am 31. August frei.
Am Veranstaltungstag ist die Zu- und auch die Ausfahrt aus den gesperrten Bereichen auch für Anlieger nicht möglich. Das gilt für private Stellplätze, Hinterhöfe, Garagen und auch Tiefgaragen im Veranstaltungsbereich.
Wer einen Bewohnerparkausweis der Zone A besitzt, kann in der Zeit vom 28. August, 7 Uhr, bis 30. August, 20 Uhr, vorübergehend in den Zonen B und C parken.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Sven Gleisberg