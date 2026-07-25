Sperrungen beim Kosmos-Festival in Chemnitz: Diese Straßen sind mehrere Tage dicht

Chemnitz - Am 29. August findet in Chemnitz das beliebte KOSMOS-Festival statt. Euch erwartet Live-Musik auf mehreren Bühnen zwischen Hartmannplatz, Schmidtbank-Passage und Kaßbergauffahrt. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen es dann in der Chemnitzer City eng wird.

Das KOSMOS zählte im vergangenen Jahr 115.000 Gäste. © Kristin Schmidt

An dem Samstag voller Musik, Kultur, Sport und Begegnungen sind auch Sperrungen nötig.

Der teilweise Aufbau beginnt voraussichtlich bereits ab 8 Uhr am Dienstag, dem 25. August.

Die Veranstaltung selbst startet am 29. August, 12 Uhr. Ende ist dann Mitternacht.

Mit dem Abbau wird nach Ende der Veranstaltung gestartet. Geplantes Abbau-Ende ist dann am Dienstag, dem 1. September, 18 Uhr.