19.03.2025 15:15 1.029 Lichter aus in Chemnitz: Hier wird es am Samstag dunkel in der Stadt

Am Samstag gehen in Chemnitz für eine Stunde am Nischel und am Lulatsch, der bunten eins-Esse, die Lichter aus.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Samstag heißt es Lichter aus in Chemnitz! Am Lulatsch gehen am Samstag die Lichter ab 20.30 Uhr aus. © Sven Gleisberg Von 20.30 bis 21.30 Uhr beteiligt sich Chemnitz erneut an der Earth Hour, der weltgrößten Klimaschutzaktion des WWF. Eine Stunde lang sind rund um den Globus die Lichter aus. Tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen setzen somit gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz der Erde. Pünktlich 20.30 Uhr werden dann sowohl die Beleuchtung des Karl-Marx-Monumentes als auch die des bunten Schornsteins "Lulatsch" am eins-Heizkraftwerk abgeschaltet. Auch der "Nischel" in Chemnitz bleibt für eine Stunde dunkel. © Uwe Meinhold Bereits zum 19. Mal beteiligen sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt an der WWF Earth Hour. Unter wwf.de/earthhour findet Ihr neben Neuigkeiten rund um das Event auch Tipps für Eure eigene Earth Hour.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Uwe Meinhold