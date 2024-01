Lulatsch ist Nichtraucher: Was wird jetzt aus der Chemnitzer Esse?

Die Kohleverbrennung zur Energiegewinnung ist in Chemnitz am heutigen Donnerstag beendet worden. Nun hat die bunte Esse ausgedampft!

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Um 10.50 Uhr war es am heutigen Donnerstag soweit: Nach einem "Glück Auf!" und mit dem Singen des Steigerlieds drückten Wirtschaftsingenieurin Babette Peter und Heiner Hünig (85), damals leitender Ingenieur beim Bau des Heizkraftwerks I, auf den roten Knopf. Die Kohleverbrennung zur Energiegewinnung ist in Chemnitz somit beendet.

OB Sven Schulze (52, SPD), eins-Chef Roland Warner (61) und Sylvio Krause (58, v.l.) , Bürgermeister von Amtsberg. © eins energie/Kristin Schmidt Auch Andreas Schultheiß (64) schaute zu. Für ihn war es ein besonderer Tag, denn er arbeitet seit 1976 am Standort in Furth und seit 1986 im Heizkraftwerk II, welches in jenem Jahr in Betrieb ging. Seine Position: Haupterzeugungsleiter im Leitstand. Mit dem Kohleausstieg endet auch für ihn eine Ära.

"60 Jahre Braunkohleverbrennung gehen heute an diesem Standort zu Ende", sagt Roland Warner (61), Vorsitzender der Geschäftsführung von eins energie. Bereits vor acht Jahren wurde die Entscheidung zum Kohleausstieg getroffen. Zwei Gasmotorenkraftwerke, die bereits 2023 in Betrieb gingen, erzeugen künftig Wärme und Strom. Damit soll der CO2-Ausstoß um 60 Prozent verringert, der Energieversorger bis 2045 klimaneutral werden. 216 Millionen Euro wurden bereits dafür investiert. Chemnitz Lokal Chemnitzer Esse hat heute ausgedampft! Andreas Schultheiß erinnert sich noch an kalte Winter im Kraftwerk: "Es war immer eine Herausforderung, in dieser Zeit die Kohle bis zum Kessel hochzubringen." Er ist weiterhin als Leiter der Erzeugung tätig und betreut unter anderen die neuen Anlagen. In zwei Jahren geht er in Rente. Dann endet die nächste Arä. Heiner Hünig schaut mit einem weinenden Auge zurück: "Die Abschaltung macht mich sehr traurig, da die Anlage in einem sehr guten Zustand ist", sagt der 85-Jährige.

Heiner Hünig (85, r.), damals leitender Ingenieur beim Bau des Heizkraftwerks I, und Andreas Schultheiß (64), Haupterzeugungsleiter im Leitstand. © Uwe Meinhold

Vor 130 Jahren fing alles an mit der Errichtung eines Elektrizitätskraftwerkes an der Müllerstraße. Dort wurde Steinkohle verbrannt. 1997 wurde das Heizkraftwerk I abgeschaltet und am heutigen Donnerstag nun auch das Heizkraftwerk II. Die Abschaltung wurde per Livestream auf YouTube übertragen. Circa 1100 Zuschauer schauten beim Ereignis zu. Circa 68.000 Chemnitzer Haushalte versorgt eins energie.

Was wird jetzt aus Sachsens höchstem Bauwerk?

Der "Lulatsch" hat mit der Abschaltung des Heizkraftwerks II Nord seit dem heutigen Donnerstag keine Funktion mehr. Was passiert mit dem höchsten Bau- und Kunstwerk Sachsens?

"Es gibt keine Planungen, die sich mit einem Abriss des Schornsteins befassen", sagt Roland Warner (61), Vorsitzender der Geschäftsführung von eins energie. Der Schornstein werde auch weiterhin beleuchtet. Wie lange das so bleibt, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Jedoch gibt es eine Lösung für den kleinen Bruder vom Lulatsch, den Schornstein mit einer Höhe von 250 Metern am Heizwerk Altchemnitz: "Hier gibt es eine technische Notwendigkeit, die Esse abzureißen", sagt der 61-Jährige. Für den knapp 302 Meter hohen Lulatsch in Furth gebe es im Gegensatz dazu keine Notwendigkeit, diesen abzureißen. Der Lulatsch wird also in Zukunft weiter bunt erstrahlen. Für eine mögliche touristische Erschließung der Esse wären zwar umfangreiche Investitionen nötig, jedoch sei die Geschäftsführung einem solchen Plan nicht ganz abgeneigt.

Mit dem Singen des Steigerlieds drückten Wirtschaftsingenieurin Babette Peter und Heiner Hünig (85), damals leitender Ingenieur beim Bau des Heizkraftwerks I, auf den roten Knopf. © Uwe Meinhold

