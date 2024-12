22.12.2024 15:12 3.652 Mann reißt Scheibenwischer von Bus und tritt Fahrgast: Polizei macht kurzen Prozess

Ein 22-Jähriger verbrachte die Nacht von Freitag auf den gestrigen Samstag in Gewahrsam, da er an einem Bus in Chemnitz randalierte.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Ein 22-Jähriger verbrachte die Nacht von Freitag auf den gestrigen Samstag in Gewahrsam, da er im Chemnitzer Zentrum randalierte. An einem Bus der Linie 51 riss der Mann einen Scheibenwischer ab und zerstörte mit dem Wischer die Scheibe. © Uwe Meinhold Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am Freitagabend gegen 20.55 Uhr in einem Bus der Linie 51 unterwegs. Der 22-Jährige brüllte während der Fahrt lautstark und verließ schließlich an der Haltestelle Müllerstraße den Bus und lief stadteinwärts. Als die Linie weiter Richtung Zentralhaltestelle fuhr, musste der Wagen an der Kreuzung Mühlen-/Elisenstraße halten, weil der Mann auf der Straße stand. In der Folge riss er einen Scheibenwischer von der Frontscheibe ab und zerstörte mit dem Wischer die Scheibe. Ein anderer Fahrgast (58) wollte den 22-Jährigen stoppen, wurde dabei aber von ihm gegen das Bein getreten. Der Fahrgast musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Zufällig vorbeikommende Polizisten fixierten den Mann am Boden. Als er während der Anzeigenaufnahme weitere Straftaten ankündigte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und am gestrigen Samstagmorgen wieder entlassen. Der 22-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung angezeigt. Am Bus entstand ersten Polizeiangaben zufolge ein Schaden von 1300 Euro.

