Mega-Schlange in Chemnitz: Was ist hier los?

Chemnitz - Mega-Andrang in Chemnitz am Donnerstagmorgen: Vor der Filiale der Deutschen Bundesbank bildete sich eine meterlange Schlange. Was ist da los?

Grund für den Andrang ist die neue 20-Euro-Sammlermünze zur Kulturhauptstadt. Seit 8 Uhr kann die Münze in der Bundesbank-Filiale erworben werden. Das Interesse ist riesig: Kurz nach 8 Uhr standen bereits die ersten Bürger an, wenig später reichte die Schlange bis zum Park der Opfer des Faschismus.

Die Münze zeigt zwölf Wahrzeichen von Chemnitz. © Ralph Kunz

Auf der Münze sind zwölf Sehenswürdigkeiten aus Chemnitz geprägt: das Opernhaus, das Alte Rathaus und der Turm der Stadtkirche St. Jakobi im Hintergrund, die Kirche St. Markus, der Rote Turm, das Wasserschloß Klaffenbach, die Stadthalle, die Markthalle, das Industriemuseum, die Burg Rabenstein, das Museum Gunzenhauser, das Karl-Marx-Monument und das Zentrale Hörsaal- und Seminargebäude der TU Chemnitz.

Die zwölf Chemnitzer Gebäude sind am äußeren Rand in zwölf Kreissegmenten platziert. Neun von ihnen formen das für die Stadt und ihre Kampagnen bekannte "C". Auf dem glatten Münzrand ist die Inschrift "C THE UNSEEN" zu sehen - das Motto der Kulturhauptstadt.

Die Münze ist ab sofort in allen Bundesbankfilialen sowie in einigen Banken und Sparkassen oder unter shop.muenze-deutschland.de erhältlich. Maximal wird es 90.000 Exemplare der 18 Gramm schweren Münze geben.