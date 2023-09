Mega-Sperrung in Chemnitz: Hier fahren wochenlang Busse statt Züge

Chemnitz - Bahnfahrer brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven: Weil umfangreiche Bauarbeiten am Chemnitzer Viadukt durchgeführt werden, rollen bis Mitte Dezember keine Züge mehr über die Bahnbrücke. Fahrgäste müssen in SEV-Busse umsteigen - und einmal quer durch Chemnitz fahren.