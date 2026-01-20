Mehr als zehn Millionen Euro im Jahr: Raser und Rotlichtsünder füllen Chemnitz die Kassen
Chemnitz - In Chemnitz gab es auch 2025 wieder zahlreiche Verkehrssünder, die für Verstöße im Straßenverkehr blechen mussten: Mehr als 270.000 Bescheide wurden verschickt - das eingenommene Geld geht in den achtstelligen Bereich.
Laut Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) gab es im vergangenen Jahr 274.414 vom Ordnungsamt registrierte Verstöße.
Dies geht aus einer Ratsanfrage der Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP hervor.
Davon 70.687 Fälle im ruhenden Verkehr, 197.926 Fälle während fließenden Verkehrs und 5801 sonstige Anzeigen.
Dafür floss ordentlich Geld in die Kassen: Bei Anzeigen während ruhenden Verkehrs waren es 1.882.201 Euro, während fließenden Verkehrs wurden sogar 7.853.831 Euro eingenommen.
Sonstige Anzeigen brachten nochmal 392.886 Euro ein. Macht insgesamt 10.128.918 Euro, die das Ordnungsamt kassierte.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt