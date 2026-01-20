Mehr als zehn Millionen Euro im Jahr: Raser und Rotlichtsünder füllen Chemnitz die Kassen

Chemnitz - In Chemnitz gab es auch 2025 wieder zahlreiche Verkehrssünder, die für Verstöße im Straßenverkehr blechen mussten: Mehr als 270.000 Bescheide wurden verschickt - das eingenommene Geld geht in den achtstelligen Bereich.

Der Chemnitzer Ordnunsbürgermeister Knut Kunze (56, parteilos). © Ralph Kunz

Laut Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) gab es im vergangenen Jahr 274.414 vom Ordnungsamt registrierte Verstöße.

Dies geht aus einer Ratsanfrage der Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP hervor.

Davon 70.687 Fälle im ruhenden Verkehr, 197.926 Fälle während fließenden Verkehrs und 5801 sonstige Anzeigen.