Mehr als zwei Millionen Euro! Geldregen für neuen Hockeyplatz in Chemnitz

Chemnitz - Der Postsportverein ist einen Schritt näher am neuen Hockeyplatz in Chemnitz: Am Mittwoch übergab Sportminister Armin Schuster (63, CDU) rund 1,165 Millionen Euro. Dazu überreichte OB Sven Schulze (52, SPD) einen Scheck in Höhe von 932.000 Euro.