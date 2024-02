Mit dem Skibike ab auf die Piste: Garantiertes Fahrvergnügen für Wintersportfans

Ende 2019 entstand ihr erster Prototyp. Mittlerweile ist Weißbach mit den Skibikes in der zweiten Vertriebssaison. Die beiden Modelle "Keiler" und "Fuchs" sind in Standardfarben verfügbar, aber auch individuell anpassbar.

"Für uns ist es die beste Verbindung aus Biken und Skifahren. Und es ist tatsächlich mehr Skifahren, als man auf den ersten Blick denkt", so Frank Leupold (41, Geschäftsführer). Er und sein Angestellter Andreas Wiltzsch (43) entwickelten die Skibikes aus ihrem Hobby heraus.

Detail der Federung am Rahmen des Skibikes. © Uwe Meinhold

Die Rahmen aus hochfestem Aluminium werden im Weißbach-Betrieb hergestellt. Die Skier kommen ebenfalls von einem Partner aus Chemnitz.

Und wie schwierig ist es, mit einem Skibike zu fahren? "Die Lernkurve ist relativ steil", versichert Leupold. "In maximal einer Stunde kann man jeden dazu bringen, eine blaue Piste sicher zu befahren - das muss man mit einem normalen Ski erst mal schaffen."

Die "Bikeacademy Erzgebirge" bietet regelmäßig Skibike-Kurse auf dem Fichtelberg an. Darüber hinaus findet am 9. März das erste "Weißbach Sports" Skibike-Rennen am Keilberg statt.