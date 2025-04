Mit einer Ohrenentzündung fing es an: Heimtückische Krankheit stellt Davids Leben auf den Kopf

Chemnitz - David (17) lebte in Chemnitz-Reichenbrand ein ganz normales Teenagerleben. Sein großer Traum: Lokführer werden. "Für ihn stand das immer fest", sagt seine Mutter Simone Lippert (49). Alle Praktika machte er bei der Bahn. Doch dann kam alles anders - und plötzlich steht das Leben der ganzen Familie Kopf.

Das Leben von Simone Lippert (49) besteht aktuell nur aus Arbeit und Besuchen in der Klinik Kreischa. © Ralph Kunz

Im Dezember 2024 bekam David plötzlich Fieber. In der damaligen Erkältungswelle nichts Ungewöhnliches. "Am 8. Dezember hat er gar nicht mehr reagiert", erzählt Simone.

Die Diagnose im Krankenhaus: Hirnhautentzündung, ausgelöst durch eine Ohrenentzündung mit Streptokokken. "Der Junge hat nie geraucht, nie getrunken - und dann so was."

Seit dem 27. Dezember liegt David in der Reha-Klinik in Kreischa. Ein Cochlea-Implantat bekam er zwar - "aber das Gehirn kann es nicht mehr verarbeiten", so seine Mutter. Er erkennt Menschen, spielt Keyboard - doch vieles muss er neu lernen.

Das Sprachzentrum ist schwer geschädigt. Aktuell trainiert er das Gehen und kann mittlerweile zumindest halbwegs normal essen.