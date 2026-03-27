Mitten in der Nacht: Chemnitzer Jugendspieler abgeschoben

Chemnitz - Ayman (15), seine drei Geschwister und die Mutter wurden über Nacht abgeschoben. Die irakische Familie lebte seit 2023 in Chemnitz und bat um Asyl. Während Aymans Fußballverein Sportfreunde Chemnitz-Süd sich für die Rückführung einsetzt, sehen sich die Behörden im Recht.

Vereinsvorsitzender Thomas Barthel (41, l.) und Stadtrat Torsten Schmidt (BSW, 60) mit Aymans Trikot. © Uwe Meinhold

"Am Sonntag war noch alles in Ordnung", berichtet Thomas Barthel (41), Vorstand des Vereins Sportfreunde Chemnitz-Süd. Da hatte Ayman noch ein Testspiel mit dem Verein bestritten. "Wenige Stunden später war er weg."

Was war passiert? Ayman kam im Sommer 2023 aus dem Irak mit seiner Mutter und den Geschwistern nach Chemnitz. Die Familie wohnte im Heckertgebiet.

Aymans Vater bekam politisches Asyl, lebt jedoch vom Rest der Familie getrennt. Seit Oktober vergangenen Jahres spielt er im Fußballverein in der B-Jugend.

In der Nacht zu Montag rückte jedoch die Polizei an.