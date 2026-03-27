Neues Personal! Chemnitzer Planetarium kann endlich wieder öffnen

Chemnitz - Fast ein Jahr lang blieben die Sterne in Chemnitz unsichtbar - bis heute. Das Schulplanetarium in der Albert-Schweitzer-Oberschule öffnet am Samstag pünktlich zum bundesweiten Tag der Astronomie wieder seine Türen.

Thomas Weisbach (62) freut sich über die Wiedereröffnung "seines" Schulplanetariums. © Ralph Kunz

Der Grund für die Schließung war so nüchtern wie bitter: der Lehrermangel. Für Chef Thomas Weisbach (62) ist es jetzt die Rettung eines Herzensortes.

"Wenn man so eine Einrichtung über 30 Jahre lang betreut und dann plötzlich monatelang nichts drinnen passiert, das tut einem richtig weh", sagt er. "Ich freue mich riesig, dass wieder geöffnet wird."

Der Stadtrat hatte vor einem Jahr 40.000 Euro im städtischen Haushalt lockergemacht.

"Das Geld fließt hauptsächlich für die dort tätigen Honorarkräfte, aber auch Gerätewartungen oder Software und Lizenzerwerb", erklärt eine Stadtsprecherin. Doch das macht auch klar, die Mitarbeiter arbeiten nur noch auf Honorarbasis. Auch Leiter Weisbach, der kein Geld mehr vom Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) bekommt.

Eine feste Stelle hätte er sich durchaus gewünscht, sagt er. Aber: "Ich verstehe das Landesamt, wenn es sagt: Es ist den Eltern nicht zu vermitteln, dass an den Schulen der Unterricht ausfällt und hier sitzt ein ausgebildeter Mathe-Physik-Lehrer und macht Planetarium."