Chemnitzer Fundbüro sucht Besitzer: Wer vermisst seine Säulenwaage oder einen Kompass?

Chemnitz - Wer verliert denn sowas? Das Chemnitzer Fundbüro hat eine Liste mit Gegenständen herausgegeben, die in der Stadt so gefunden wurden. Noch haben die Besitzer Zeit, ihr Eigentum abzuholen.

Die aktuellen Fundsachen können noch innerhalb der nächsten sechs Wochen abgeholt werden. © Sven Gleisberg

Unter den mehr als 200 Gegenständen, die auf der Liste stehen, sind Klassiker wie Kopfhörer (11), Handschuhe (19), Mützen (37), Handys (20) und Brille (17), aber auch Kuriositäten. Zu den wohl ungewöhnlichsten Gegenstände dürfte wohl eine Säulenwaage gehören. Weniger sperrig, in der heutigen Zeit aber sicher ebenso außergewöhnlich, ist ein Kompass.

Auch noch im Angebot sind ein Grill, zwei BHs, eine Anzugfliege, eine Krawatte, eine Playmobilfigur und sechs Kuscheltiere, die sicher schon sehnsüchtig auf ihre kleinen Besitzer warten.

Die Gegenstände wurden alle im vergangenen Dezember im Fundbüro abgeliefert. Die Eigentümer haben nun noch sechs Wochen lang die Möglichkeit ihre Rechte im Fundbüro, im Bürgerhaus "Am Wall", Düsseldorfer Platz 1, (Eingang EG Webergasse) geltend zu machen. Telefonisch ist das auch über die Behördennummer 115 möglich.

Das Fundbüro hat montags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet sowie dienstags und donnerstags zusätzlich von 13 bis 18 Uhr.