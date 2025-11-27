Mutter nach Überfall in Chemnitz: Warum hat niemand meinem Kind geholfen?

Chemnitz - Es macht fassungslos: Eine Teenie-Gang überfällt einen 14-Jährigen und seinen Freund - mitten am Nachmittag, direkt an der Sachsen-Allee in Chemnitz . Passanten laufen vorbei, doch niemand hilft. Für die Mutter des Opfers eine unfassbare Tat.

Auf dieser Wiese hinter der Sachsen-Allee schlugen die Räuber zu. © privat

Am Freitagnachmittag lauerten drei Jugendliche dem Jungen und seinem Kumpel am Hinterausgang der Sachsen-Allee auf. "Der eine hat den Freund meines Sohnes in den Arm genommen", berichtet die Mutter. "Mein Sohn ist am Arm gezogen worden und sie haben gesagt, kommt mal mit raus."

Die Täter zerrten die zwei auf eine Wiese an der Parkhauseinfahrt. Dort durchsuchten sie den 14-Jährigen. Die Räuber klauten laut Mutter das Bargeld, die Handys jedoch nicht.

Zwar blieb der Junge körperlich unverletzt, doch hat er seelische Wunden. "Er macht nach außen auf cool, allerdings merkt man die Unruhe, sobald Menschen um ihn herum sind. Er guckt sich um, zuckt zusammen."