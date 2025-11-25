Esse in Chemnitz leuchtet heute nur orange: Das ist der Grund

Chemnitz - Am Dienstagabend leuchtet an der Esse in Chemnitz nur eine Farbe - orange. Wir sagen Euch, wieso.

Am Dienstagabend wird nur der melonengelbe Abschnitt der Esse leuchten. © Ralph Kunz

Es soll ein weithin sichtbares Zeichen zum Tag gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden. Dafür wird nur der orange (offizielle Bezeichnung: melonengelb) Abschnitt an Sachsens höchstem Bauwerk angestrahlt.

Der Gedenk- und Aktionstag findet jährlich am 25. November statt.

Versorger eins energie unterstützt mehrere solcher Aktionen, vergangene Woche Montag leuchtete am Lulatsch nur das lilafarbene (signalviolett) Segment. Grund war der Weltfrühgeborenentag am 17. November. Auf der ganzen Welt erstrahlten bekannte Gebäude in purpur.

"Beim Frühchentag und dem Orange Day hat das bereits Tradition, sodass wir diese Themen sehr gern auch in diesem Jahr wieder unterstützen", so eine Sprecherin gegenüber TAG24.