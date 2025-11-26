Wunschbaum soll für strahlende Kinderaugen im Chemnitzer Kinderheim sorgen

Chemnitz - Ein Baum voller Wünsche: Im Neefepark in Chemnitz hängen in diesem Jahr nicht nur Kugeln und Lichter am Baum, sondern auch Wunschzettel. Kinder aus dem Heim "Indira Gandhi" haben sie geschrieben und hoffen auf jemanden, der sie erfüllt.

Zaneta Wolff (41) am Wunschbaum im Neefepark: "Jedes Kind soll strahlende Augen haben." © Kristin Schmidt

"Das Projekt ist mir eine Herzensangelegenheit", sagt Initiatorin Zaneta Wolff (41). Sie hat die Aktion gestartet, organisiert bereits seit ein paar Jahren Wunschbäume und eröffnet gerade ihre eigene Geschenke-Werkstatt im Neefepark.

Im Kinderheim leben 48 Kinder in sechs Wohngruppen, rund die Hälfte macht bei der Aktion mit. Sie sind zwischen zwei und 17 Jahre alt. Auf den Wunschzetteln stehen Dinge wie LEGO und Bausteine, Epoxidharz-Sets zum Basteln, LED-Lichter zum Dekorieren oder eine Powerbank. Keine Luxusartikel, sondern kleine Herzenswünsche.

"Die Kinder freuen sich riesig. Und Spielzeuge gehen auch immer!", sagt Frank Buschmann (51), Bereichsleiter der Wohngruppen. Pro Geschenk sollen maximal 30 Euro ausgegeben werden.

Trotzdem steckt hinter jeder Aufmerksamkeit auch Wertschätzung und Hoffnung.