Nach Beschwerde: Gesperrter Spielplatz in Chemnitz wird endlich saniert

Am Wasserschloss Klaffenbach möchte die Stadt den Spielplatz erweitern und einen Fitnessparcours errichten. © Petra Hornig

Bis zum Kulturhauptstadtjahr 2025 plant die Stadt rund zehn neue Spiel- und Freizeitflächen in Chemnitz. Sie alle gehören zu den Interventionsflächen in den Stadtteilen.



Peter Börner (52), Leiter des Grünflächenamts, verriet TAG24 Details. "Neue Spielplätze entstehen am Pleißenbach in Altendorf, im Bürgerpark Gablenz und am Lessingplatz."

Am Radweg an der Straße Am Feldschlösschen sei ein kombinierter Rastplatz mit Fitness- und Spielgeräten geplant, an der Bergstraße in Grüna eine Spiel- und Fahrradkombination, im Park Morgenleite der erste Wasserspielplatz von Chemnitz. Am Rundweg ums Wasserschloss Klaffenbach soll es einen Fitnessparcours und Erweiterung Spielplatz geben, eine Freizeitfläche in der Vettersstraße, Fitness- und Spielgeräte am Rastplatz Chemnitztalradweg in Draisdorf und ein Fitnessparcours mit Sonnenliegen neue Fußgängerbrücke am alten Bad in Altchemnitz.

Der größte Spielplatz im Küchwald wird aktuell saniert.