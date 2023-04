Nach Corona-Zwangspause: So heiß wird die Walpurgisnacht in Chemnitz

Chemnitz - Nach coronabedingten Pausen 2020 und 2021 sowie abgespeckten Versionen im vergangenen Jahr wird es diesmal eine echt heiße Walpurgisnacht in Chemnitz . Insgesamt neun Brauchtumsfeuer wurden bisher bei der Stadtverwaltung beantragt und genehmigt.

In Einsiedel steigt die Party ab 17.30 Uhr am "Aussichtspunkt Pappel". 18 Uhr findet ein Lampionumzug statt, ab 20 Uhr brennt das Höhenfeuer.

Weitere öffentliche Feuer lodern unter anderem in Röhrsdorf: Goetheweg/ Ecke Rabensteiner Straße (ab 19.30 Uhr), im Stadtteil Rabenstein: Kreisigstraße gegenüber der Eselsbrücke (ab 18 Uhr), in Euba: Kirchweg (ab 21 Uhr), beim VFL Chemnitz: Sportplatz Eislebener Straße (ab 18 Uhr) und beim CSV Siegmar: Sportplatz Jagdschänkenstraße (ab 19 Uhr).

Im Küchwald wird ebenfalls in den Mai gefeiert. Ab 20 Uhr heißt es dort "Mord auf der Küchwaldbühne". Die Konzertlesung aus den Niederschriften des Strafverteidigers Veikko Bartel zu echten Mordfällen verspricht einen spannenden Abend. Zum Abschluss gibt es eine Feuershow.

Jahrmarktflair, Hüpfburg, Abenteuerspielplatz und Familienfest: Das Restaurant Pelzmühle veranstaltet ein "Mini-Hexenfeuer" und lädt ab 14 Uhr ein. "Wer möchte, kann bei uns am Feuer auch Knüppelkuchen backen", so Gastronom André Gruhle (48).

Zuletzt gab es 2019 einen großen Maibaum-Festumzug in Reichenbrand. © Chempic

Traditionell geht es auch am 1. Mai in Reichenbrand zu. Der Heimatverein lädt zum 26. Maibaumsetzen auf den Festplatz am Haus des Gastes, Zwickauer Straße 458, ein. Los geht's Montag, 10.30 Uhr, mit Livemusik.

"Besonders freuen wir uns, dass der Maibaum-Umzug in diesem Jahr wieder in üblicher Form, trotz Baustelle auf der Nevoigtstraße, stattfinden kann", sagt Sabine Effenberger vom Heimatverein Reichenbrand.

"Der Festumzug setzt sich ab 13 Uhr in Bewegung. Von der Zwickauer Straße geht es über die Hohensteiner und Lennéstraße zurück auf die Zwickauer Straße zum Festplatz. Dort stellt die Feuerwehr um 14 Uhr den Maibaum auf."