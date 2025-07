ibug-Festival 2025: Erste Künstler ziehen schon in die neue Location

Chemnitz - Kaum schließen sich am 18. August die Türen des Kunstfestivals "Begehungen" im HKW Nord, steht in Chemnitz bereits das nächste Highlight in den Startlöchern: ibug 2025. Für seine 20. Ausgabe zieht das Festival für urbane Kunst in das ehemalige Krankenhaus an der Scheffelstraße. Erste Künstler sind bereits eingezogen.