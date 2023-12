Nach Hochwasser-Warnung in Chemnitz: Pegel sinkt weiter ab

Chemnitz - Am gestrigen Heiligabend stiegen die Bäche und Flüsse in Sachsen gefährlich an. Für den Fluss Chemnitz galt am Samstagmorgen die Hochwasserstufe drei . Mittlerweile entspannt sich die Lage.

Der Fluss Chemnitz stieg am gestrigen Sonntag gefährlich an. Mittlerweile geht der Wasserstand stetig zurück. © Ralph Kunz

Am gestrigen Montag stieg der Fluss Chemnitz bedrohlich an. Gegen Mittag wurde der Höchststand mit 3,15 Metern erreicht. Zahlreiche Straßen wurden wegen Überflutung gesperrt.

Nun geht der Wasserstand zurück: In der Nacht auf Montag sank der Pegel der Chemnitz stetig ab. Mittlerweile gilt "nur" noch die Warnstufe eins.



Prognosen des Hochwasserzentrums Sachsen zeigen: Im Laufe des ersten Weihnachtsfeiertages soll der Wasserstand weiter absinken. Ab dem heutigen Montagabend könnte die erste Warnstufe unterschritten werden.

Langsamer entspannt sich die Lage an der Zschopau in Kriebstein (Landkreis Mittelsachsen). Dort gilt am Montagmorgen weiterhin die Warnstufe drei - vermutlich bis zum morgigen Dienstag.

Auch an der Freiberger Mulde in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) gilt weiterhin die Warnstufe drei - auch hier entspannt sich die Lage, allerdings sehr langsam. Ob die Warnstufe zwei am heutigen Montag noch erreicht werden kann, ist unklar.