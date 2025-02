Nach Kaufhof-Aus: Zwei ehemalige Verkäuferinnen stehen vor dem Nichts

Katrin Venus und Ines Andre waren jahrzehntelang Verkäuferinnen im Kaufhof in Chemnitz. Mit der Schließung 2024 verloren sie ihren Job.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Katrin Venus (58) und Ines Andre (58) stehen seit dem 22. August 2024 vor dem Nichts. An diesem Tag schloss Galeria Kaufhof in Chemnitz und die beiden Frauen verloren ihren Job, den sie jahrzehntelang gemacht haben. In der RTL-Sendung "stern TV" erzählen sie ihre Geschichte.

Die ehemaligen Verkäuferinnen Ines Andre (58, l.) und Katrin Venus (58) stehen im leer geräumten Kaufhof. © RTL Venus und Andre absolvierten Anfang der 80er-Jahre ihre Ausbildung im damaligen "Centrum Warenhaus" in Chemnitz. 42 Jahre lang blieben sie dem Haus treu. "Spätestens mit dem 25-jährigen Dienstjubiläum habe ich mir gesagt: 'Du bist bis zur Rente hier'", erzählt Ines Andre im "stern TV"-Studio. Als Galeria Kaufhof im Januar 2024 zum dritten Mal insolvent ging, gaben die Beschäftigten die Hoffnung nicht auf. Das Kaufhaus sollte verkleinert werden und das Kulturhauptstadtjahr stand an. Doch im April 2024 dann die Gewissheit: Galeria Kaufhof in Chemnitz muss schließen. "Fassungslosigkeit. Ich saß da und konnte nichts sagen. Das war wie eine Leere", erinnert sich Katrin Venus. Es folgte ein wochenlanger Ausverkauf und dann war Schluss. Seit September sind die beiden Fachverkäuferinnen in einer Transfergesellschaft. Dort wird ihnen auch gezeigt, wie man sich bewirbt. "Wir haben uns zum letzten Mal zu DDR-Zeiten beworben. Das war das erste und das letzte Mal. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie man sowas heutzutage macht", sagt Venus.

2024 schloss Galeria Kaufhof in Chemnitz. © Petra Hornig

40 Jahre gearbeitet, jetzt gelten sie als armutsgefährdet

"stern TV" hat das Einkommen der beiden Chemnitzerinnen aufgeschlüsselt. © RTL Doch mit Ende 50 einen neuen Vollzeitjob zu finden, ist gar nicht so einfach. Vieles seien Minijobs und Arbeit für Mindestlohn. "In meinem Alter und mit meiner Berufserfahrung tue ich mir das nicht an", sagt Ines Andre. Monatlich wird ihnen ein erhöhtes Arbeitslosengeld ausgezahlt. "stern TV" hat aufgeschlüsselt: Als Verkäuferin verdiente Katrin Venus rund 1800 Euro Netto pro Monat. Nun erhält sie 1300 Euro. Ines Andre hatte zu Kaufhof-Zeiten 1450 Euro, jetzt noch 1110 Euro. Damit gelten beide laut Berechnung der EU als armutsgefährdet. Ab 1. Mai sind die Frauen dann "arbeitssuchend" und bekommen noch mal rund 200 Euro weniger.

Zorn auf die Politik